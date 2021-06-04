***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940113
BIST
14:181.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:188,6902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:1810,5368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0332
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:18522,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,88
|Açılış
|: 522,56
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DOBUR
|13,90
|2.463.784
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.049.911
|% 9,96
|
|EPLAS
|32,86
|10.594.435
|% 8,23
|
|BOBET
|4,16
|327.345.825
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,84
|441.854.865
|% -8,79
|
|THYAO
|13,96
|492.950.258
|% -0,21
|
|KARSN
|3,84
|441.854.865
|% -8,79
|
|GARAN
|8,09
|413.855.109
|% 0,62
|
|PETKM
|6,37
|406.257.234
|% 0,79
|
|KOZAL
|121,00
|404.266.756
|% 1,60
|
|KARSN
|3,84
|441.854.865
|% -8,79
|
|BOBET
|4,16
|327.345.825
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,20
|152.094.576
|% 0,00
|
|PETKM
|6,37
|406.257.234
|% 0,79
|
|GARAN
|8,09
|413.855.109
|% 0,62
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6889
|8,6902
|% -0,14
|
|Euro
|10,5310
|10,5368
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,2305
|12,2919
|% -0,07
|
|Frank
|9,5654
|9,6230
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,17
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,32
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-18,05
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,73
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|0,20
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:30BJKAS
Yüzde 4.61 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 059 adet işlem
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14:29ERBOS
Yüzde 6.71 oranında artışla 96.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 001 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ARCLK, GUBRF
-
14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.34 ) 1, 254
-
14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ATATP, RODRG