***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940120
BIST
13:581.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
13:588,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
13:5810,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
13:58522,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,86
|Açılış
|: 522,59
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DOBUR
|13,90
|2.461.699
|% 9,97
|
|EPLAS
|32,84
|10.035.058
|% 8,17
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,14
|324.873.175
|% 7,53
|
|FRIGO
|22,62
|27.336.874
|% 7,10
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|THYAO
|13,90
|411.969.329
|% -0,64
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|PETKM
|6,35
|386.040.713
|% 0,47
|
|KOZAA
|16,46
|376.954.504
|% 5,18
|
|KOZAL
|120,90
|373.093.288
|% 1,51
|
|KARSN
|3,83
|411.968.142
|% -9,03
|
|BOBET
|4,14
|324.873.175
|% 7,53
|
|PETKM
|6,35
|386.040.713
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,19
|131.398.039
|% -0,45
|
|GARAN
|8,05
|357.454.805
|% 0,12
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6872
|8,6881
|% -0,17
|
|Euro
|10,5232
|10,5297
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,2319
|12,2932
|% -0,05
|
|Frank
|9,5673
|9,6249
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-1,06
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|0,16
|