***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940123
BIST
14:251.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
14:258,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:2510,5369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0331
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:25522,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 522,93
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:23
|RODRG
|15,56
|1.053.910
|% 9,96
|
|BOBET
|4,16
|327.770.331
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|DERHL
|6,07
|19.367.490
|% 6,12
|
|QUAGR
|25,12
|114.256.486
|% 5,28
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|220,20
|4.266.486
|% -6,69
|
|PKENT
|2.799,30
|2.663.576
|% -6,37
|
|ORMA
|31,00
|280.099
|% -6,06
|
|THYAO
|13,95
|502.041.407
|% -0,29
|
|KOZAL
|120,70
|412.134.443
|% 1,34
|
|SISE
|8,07
|369.834.082
|% 0,50
|
|BOBET
|4,16
|327.770.331
|% 8,05
|
|TUPRS
|103,10
|216.418.985
|% 0,10
|
|BOBET
|4,16
|327.770.331
|% 8,05
|
|IHLGM
|1,13
|45.589.039
|% -0,88
|
|ODAS
|2,15
|58.744.911
|% 1,42
|
|HALKB
|4,76
|113.536.747
|% 1,71
|
|VAKBN
|3,60
|70.998.027
|% 0,00
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6931
|% -0,11
|
|Euro
|10,4800
|10,4900
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,2327
|12,2940
|% -0,05
|
|Frank
|9,5689
|9,6266
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,14
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,51
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.441
|3.527
|-15,43
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,46
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|0,21
|
Seans Raporu
14:23
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 46 artarak (% 0.42 ) 1, 529
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14:37XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 7, 179.00 milyon TL de
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14:37KOZAA
Yüzde 4.28 oranında artışla 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 010, 908 adet işlem
-
14:36RODRG
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 575 adet işlem
-
14:34FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 171 adet işlem