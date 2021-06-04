***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940139
BIST
14:241.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
14:248,6931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:2410,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:24522,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 522,93
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:24
|DOBUR
|13,90
|2.486.497
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.061.690
|% 9,96
|
|BOBET
|4,16
|328.414.442
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|EPLAS
|32,68
|10.618.258
|% 7,64
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|TKURU
|220,20
|4.281.240
|% -6,69
|
|THYAO
|13,94
|516.630.321
|% -0,36
|
|GARAN
|8,08
|461.914.450
|% 0,50
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|PETKM
|6,37
|418.929.563
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,70
|416.305.593
|% 1,34
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|BOBET
|4,16
|328.414.442
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,20
|168.160.668
|% 0,00
|
|PETKM
|6,37
|418.929.563
|% 0,79
|
|GARAN
|8,08
|461.914.450
|% 0,50
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6913
|8,6931
|% -0,11
|
|Euro
|10,5325
|10,5383
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,2391
|12,3005
|% 0,00
|
|Frank
|9,5706
|9,6283
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% -0,12
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-0,06
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-18,05
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,73
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,19
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:34FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 171 adet işlem
-
14:33BOBET
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 664, 907 adet işlem
-
14:32XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 6, 990.00 milyon TL de
-
14:31KENT
Yüzde 4.16 oranında artışla 263.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 673 adet işlem
-
14:30BJKAS
Yüzde 4.61 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 059 adet işlem