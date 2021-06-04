***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940126
BIST
16:341.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:348,6666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0359
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:3410,5611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:34525,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,38
|Açılış
|: 525,81
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DOBUR
|13,90
|2.722.130
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.755.380
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.050.152
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.325.615
|% 9,87
|
|ERBOS
|97,75
|142.750.311
|% 8,37
|
|PKENT
|2.691,00
|3.185.589
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|219,00
|5.022.358
|% -7,20
|
|THYAO
|14,08
|1.175.014.950
|% 0,64
|
|GARAN
|8,09
|787.843.834
|% 0,62
|
|KARSN
|3,93
|758.849.864
|% -6,65
|
|KOZAL
|120,50
|517.030.206
|% 1,18
|
|PETKM
|6,35
|512.621.609
|% 0,47
|
|KARSN
|3,93
|758.849.864
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,20
|265.138.448
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|787.843.834
|% 0,62
|
|BOBET
|4,23
|367.325.615
|% 9,87
|
|THYAO
|14,08
|1.175.014.950
|% 0,64
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6651
|8,6666
|% -0,41
|
|Euro
|10,5552
|10,5611
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,2589
|12,3204
|% 0,17
|
|Frank
|9,6001
|9,6579
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% -0,47
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,31
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,11
|72,11
|0,80
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:46RODRG
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 660 adet işlem
-
16:44ERBOS
Yüzde 8.37 oranında artışla 97.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 235 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 4 artarak (% 0.51 ) 1, 256
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BOBET, DOBUR, ATATP, RODRG
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, PKENT