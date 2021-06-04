***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940135
BIST
16:211.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:218,6611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0414
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:2110,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:21525,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,46
|Açılış
|: 525,90
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DOBUR
|13,90
|2.690.313
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.715.587
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|367.050.813
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,18
|35.523.939
|% 9,75
|
|ERBOS
|97,55
|138.576.619
|% 8,15
|
|PKENT
|2.691,00
|3.169.443
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|THYAO
|14,00
|1.031.735.880
|% 0,07
|
|GARAN
|8,09
|774.291.730
|% 0,62
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|KOZAL
|120,50
|512.824.103
|% 1,18
|
|PETKM
|6,36
|510.956.676
|% 0,63
|
|KARSN
|3,93
|746.217.193
|% -6,65
|
|YKBNK
|2,20
|264.009.122
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|774.291.730
|% 0,62
|
|BOBET
|4,23
|367.050.813
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|510.956.676
|% 0,63
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6583
|8,6603
|% -0,48
|
|Euro
|10,5455
|10,5506
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,2600
|12,3214
|% 0,17
|
|Frank
|9,6003
|9,6582
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3038
|2,3154
|% -0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|16,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-2,00
|
|Çeyrek
|836
|856
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,02
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,38
|