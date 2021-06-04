***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940141
BIST
16:561.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:568,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:5610,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:56526,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,44
|Açılış
|: 526,87
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
527,02
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DOBUR
|13,90
|2.774.463
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.882.032
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|367.678.799
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,12
|40.419.827
|% 9,47
|
|EPLAS
|32,98
|12.030.021
|% 8,63
|
|PKENT
|2.691,00
|3.234.027
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|785.160.950
|% -7,36
|
|THYAO
|14,06
|1.322.565.700
|% 0,50
|
|GARAN
|8,09
|800.231.452
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|785.160.950
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,20
|529.216.720
|% 0,92
|
|PETKM
|6,34
|522.996.879
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|785.160.950
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|274.018.278
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|800.231.452
|% 0,62
|
|THYAO
|14,06
|1.322.565.700
|% 0,50
|
|BOBET
|4,23
|367.678.799
|% 9,87
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6706
|8,6738
|% -0,33
|
|Euro
|10,5653
|10,5703
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,2648
|12,3264
|% 0,22
|
|Frank
|9,6069
|9,6647
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3038
|2,3154
|% -0,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|19,84
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|6,00
|
|Tam
|3.464
|3.552
|9,06
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|4,39
|
|Çeyrek
|840
|859
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,97
|71,97
|0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11PRKAB
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17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 21 artarak (% 0.34 ) 1, 527
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17:07XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 11, 337.00 milyon TL de
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17:07FRIGO
Yüzde 9.56 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 163 adet işlem