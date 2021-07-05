***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 10:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946060
BIST
10:451.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:458,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:4510,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0230
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:45500,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:45
|VKFYO
|7,81
|3.477.033
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.011.458
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.529.581
|% 9,87
|
|EUKYO
|7,17
|5.263.691
|% 8,64
|
|BRYAT
|316,80
|20.667.334
|% 8,12
|
|PKENT
|2.304,00
|751.660
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|EPLAS
|23,34
|846.221
|% -4,97
|
|METUR
|5,14
|8.204.422
|% -4,81
|
|SNGYO
|4,44
|21.771.447
|% -3,69
|
|THYAO
|13,99
|387.608.278
|% 1,82
|
|ARCLK
|32,68
|163.384.156
|% 0,93
|
|SASA
|29,18
|139.784.191
|% 1,96
|
|MEDTR
|32,18
|131.094.317
|% 4,48
|
|KOZAL
|113,50
|113.170.618
|% 0,62
|
|PEKGY
|1,24
|42.171.746
|% 2,48
|
|THYAO
|13,99
|387.608.278
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,19
|41.202.554
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,60
|43.118.371
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,88
|31.347.410
|% -0,53
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6836
|8,6885
|% 0,10
|
|Euro
|10,3140
|10,3213
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9932
|12,0533
|% 0,20
|
|Frank
|9,3883
|9,4448
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,08
|
Seans Raporu
10:45
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-
10:57MEDTR
Yüzde 4.48 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 636 adet işlem
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10:56ECZYT
Yüzde 6.55 oranında artışla 41.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 502 adet işlem
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10:55IZMDC
Yüzde 4.84 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 516, 499 adet işlem
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10:54INVEO
Yüzde 4.13 oranında artışla 126.20 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 544 adet işlem
-
10:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 147.00 milyon TL de