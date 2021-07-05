***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 10:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946062
BIST
10:461.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:468,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:4610,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:46500,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,49
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:45
|VAKFN
|11,77
|8.012.823
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.480.946
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.533.121
|% 9,87
|
|SELGD
|5,29
|1.953.432
|% 9,07
|
|EUKYO
|7,16
|5.274.251
|% 8,48
|
|PKENT
|2.304,00
|753.964
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,14
|8.359.532
|% -4,81
|
|SNGYO
|4,42
|22.888.027
|% -4,12
|
|NUGYO
|12,85
|951.055
|% -3,46
|
|THYAO
|13,96
|396.068.988
|% 1,60
|
|ARCLK
|32,66
|164.288.932
|% 0,86
|
|SASA
|29,12
|141.830.424
|% 1,75
|
|MEDTR
|32,30
|132.790.430
|% 4,87
|
|KOZAL
|113,30
|115.525.827
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,25
|42.435.188
|% 3,31
|
|THYAO
|13,96
|396.068.988
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,19
|48.919.340
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,59
|43.830.123
|% 4,44
|
|EKGYO
|1,89
|31.465.964
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6864
|% 0,08
|
|Euro
|10,3168
|10,3220
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,9872
|12,0473
|% 0,15
|
|Frank
|9,3844
|9,4409
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% 0,09
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,60
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|
Seans Raporu
10:45
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10:58XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 2, 359.00 milyon TL de