***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 10:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946073
BIST
10:341.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:348,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3410,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:34500,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,19
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:34
|EUKYO
|7,26
|4.828.623
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|7.900.055
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.455.555
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.496.075
|% 9,87
|
|ISBIR
|6.000,10
|270.005
|% 7,14
|
|PKENT
|2.304,00
|498.220
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,16
|7.095.368
|% -4,44
|
|VERTU
|22,90
|7.887.609
|% -3,78
|
|POLTK
|360,30
|1.334.469
|% -3,12
|
|THYAO
|14,01
|328.415.687
|% 1,97
|
|ARCLK
|32,64
|148.274.482
|% 0,80
|
|SASA
|29,14
|125.417.354
|% 1,82
|
|MEDTR
|31,94
|120.807.512
|% 3,70
|
|KOZAL
|113,30
|85.990.980
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,25
|34.245.634
|% 3,31
|
|THYAO
|14,01
|328.415.687
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,89
|30.493.329
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.617.095
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,56
|36.638.238
|% 3,23
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6790
|% -0,01
|
|Euro
|10,3023
|10,3108
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9948
|12,0550
|% 0,22
|
|Frank
|9,3831
|9,4396
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,13
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,21
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