***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 10:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946075
BIST
11:501.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
11:508,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
11:5010,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
11:50500,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,52
|Açılış
|: 500,31
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler11:50
|VAKFN
|11,77
|8.405.388
|% 10,00
|
|BRYAT
|322,30
|28.234.455
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.544.668
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|20.924.274
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.227.539
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.906.260
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,02
|32.592.998
|% -7,04
|
|KGYO
|5,97
|1.124.299
|% -3,24
|
|NUGYO
|12,88
|2.129.497
|% -3,23
|
|THYAO
|14,03
|558.698.399
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|354.111.854
|% 0,95
|
|SASA
|29,34
|232.920.333
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,84
|203.782.313
|% 1,42
|
|MEDTR
|32,34
|169.079.191
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,20
|105.098.693
|% 0,46
|
|GARAN
|8,48
|354.111.854
|% 0,95
|
|PEKGY
|1,24
|51.655.816
|% 2,48
|
|THYAO
|14,03
|558.698.399
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|61.544.488
|% 4,44
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6832
|8,6847
|% 0,06
|
|Euro
|10,3107
|10,3154
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9943
|12,0545
|% 0,21
|
|Frank
|9,3841
|9,4406
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3083
|2,3198
|% 0,04
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,50
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,37
|76,37
|0,20
|