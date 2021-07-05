***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 10:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946058
BIST
12:351.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:358,6801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:3510,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:35499,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 499,48
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|322,30
|28.443.306
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.597.112
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.460.401
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|22.019.598
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.578.453
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.961.556
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,00
|40.865.020
|% -7,41
|
|VERTU
|23,04
|16.619.556
|% -3,19
|
|TACTR
|33,90
|12.848
|% -2,87
|
|THYAO
|14,03
|645.345.052
|% 2,11
|
|GARAN
|8,51
|421.627.345
|% 1,31
|
|SASA
|29,40
|264.259.766
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,84
|224.977.315
|% 1,42
|
|MEDTR
|31,98
|178.103.841
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,21
|119.833.189
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|63.331.788
|% 4,96
|
|GARAN
|8,51
|421.627.345
|% 1,31
|
|THYAO
|14,03
|645.345.052
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|69.516.571
|% 4,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6801
|% 0,01
|
|Euro
|10,3121
|10,3202
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9805
|12,0405
|% 0,10
|
|Frank
|9,3822
|9,4387
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,96
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|8,06
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,89
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,42
|0,03
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|0,27
|