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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.07.2021 10:16



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar

Portföy Dağılım Raporu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946076


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 322,30 27.928.915 % 10,00  
VKFYO 7,81 3.532.820 % 10,00  
VAKFN 11,77 8.191.057 % 10,00  
ALCAR 291,00 20.673.141 % 9,98  
SELVA 5,90 20.220.299 % 9,87  
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11:12 Alış Satış %  
Dolar 8,6898 8,6922 % 0,15  
Euro 10,3207 10,3254 % 0,26  
Sterlin 11,9846 12,0447 % 0,13  
Frank 9,3764 9,4329 % -0,13  
Riyal 2,3071 2,3187 % -0,01  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 5,65  
Altın Gr. 500 500 0,98  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.284 3.366 19,61  
Yarım 1.587 1.628 9,49  
Çeyrek 796 814 4,74  
Gümüş.Ons 26,58 26,61 0,14  
Gümüş Gr. 7,41 7,42 0,04  
B. Petrol 76,24 76,24 0,07  
Seans Raporu 11:12
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