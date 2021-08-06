***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955416
BIST
17:171.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:178,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1030
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:1710,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:17489,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,36
|Açılış
|: 489,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SAFKR
|9,35
|73.138.738
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.568.922
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.509.201
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.603.878
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|113.629.297
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.426.897
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.774.992
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|98.426.231
|% -9,38
|
|METUR
|4,15
|266.390.084
|% -7,57
|
|GARAN
|9,26
|1.943.361.910
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|836.541.886
|% 2,41
|
|GENIL
|13,00
|777.509.201
|% 9,98
|
|THYAO
|12,80
|683.733.336
|% 0,31
|
|SASA
|30,02
|639.475.459
|% 1,21
|
|GARAN
|9,26
|1.943.361.910
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,48
|336.673.284
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|225.706.849
|% 1,10
|
|SISE
|8,06
|836.541.886
|% 2,41
|
|IZMDC
|2,85
|303.958.376
|% -4,68
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6189
|8,6229
|% 1,21
|
|Euro
|10,1428
|10,1486
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,9417
|12,0016
|% 0,94
|
|Frank
|9,4141
|9,4708
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 1,30
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-40,08
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|0,27
|
Seans Raporu
17:17
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17:33AYEN
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