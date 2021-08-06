***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955440
BIST
17:401.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:408,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1178
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:4010,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0537
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:40489,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,98
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SAFKR
|9,35
|74.690.710
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.079.506
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|778.485.943
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.629.585
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|114.147.389
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.442.428
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.827.855
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,66
|99.545.911
|% -9,12
|
|METUR
|4,12
|272.732.589
|% -8,24
|
|GARAN
|9,24
|2.000.040.583
|% -0,22
|
|SISE
|8,05
|857.123.376
|% 2,29
|
|GENIL
|13,00
|778.485.943
|% 9,98
|
|THYAO
|12,79
|708.544.751
|% 0,24
|
|EREGL
|20,78
|660.325.251
|% 1,96
|
|GARAN
|9,24
|2.000.040.583
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,47
|363.772.339
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|226.372.654
|% 0,55
|
|SISE
|8,05
|857.123.376
|% 2,29
|
|IZMDC
|2,86
|308.500.075
|% -4,35
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6298
|8,6377
|% 1,38
|
|Euro
|10,1522
|10,1606
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9384
|11,9983
|% 0,91
|
|Frank
|9,4077
|9,4644
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 1,29
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-40,08
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|0,27
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.40 ) 1, 545
-
17:52XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 401.00 milyon TL de
-
17:52DNISI
Yüzde 4.74 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 356, 492 adet işlem
-
17:49AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 357 adet işlem
-
17:48AKFGY
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 488, 382 adet işlem