***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955441
BIST
17:381.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
17:388,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1181
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6391
En Düşük
8,5140
17:3810,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0555
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
17:38489,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,65
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,40
BIST En Aktif Hisseler17:38
|SAFKR
|9,35
|73.234.716
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.047.433
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|778.036.845
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.628.560
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|114.025.027
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.435.509
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.824.922
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|99.311.796
|% -9,21
|
|METUR
|4,11
|270.258.144
|% -8,46
|
|GARAN
|9,27
|1.978.639.330
|% 0,11
|
|SISE
|8,07
|849.603.615
|% 2,54
|
|GENIL
|13,00
|778.036.845
|% 9,98
|
|THYAO
|12,81
|694.637.446
|% 0,39
|
|EREGL
|20,78
|654.968.679
|% 1,96
|
|GARAN
|9,27
|1.978.639.330
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,48
|363.122.532
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|226.221.445
|% 0,55
|
|SISE
|8,07
|849.603.615
|% 2,54
|
|IZMDC
|2,85
|306.919.152
|% -4,68
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6298
|8,6380
|% 1,39
|
|Euro
|10,1494
|10,1624
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9303
|11,9902
|% 0,84
|
|Frank
|9,4000
|9,4566
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 1,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-40,08
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|0,27
|
Seans Raporu
17:38
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17:49AKFGY
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17:47ESCAR
Yüzde 6.60 oranında artışla 18.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 342, 490 adet işlem
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17:46ALCAR
Yüzde 6.08 oranında artışla 306.90 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 686 adet işlem