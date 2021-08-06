***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2021 17:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955443
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1082
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,54
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6266
|8,6309
|% 1,30
|
|Euro
|10,1474
|10,1608
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9325
|11,9923
|% 0,86
|
|Frank
|9,4014
|9,4581
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-42,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
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