***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 16:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962262
BIST
16:321.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:328,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:3210,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:32488,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 488,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ORCAY
|14,33
|160.456.018
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.281.114
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.495.704
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.274.698
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,13
|84.517.857
|% -4,35
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.400.190.853
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|605.679.216
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|508.076.784
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,28
|423.904.140
|% 0,28
|
|EREGL
|17,99
|339.973.429
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,54
|605.679.216
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.400.190.853
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.878.012
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.257.574
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|85.310.054
|% 1,38
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4630
|% 0,01
|
|Euro
|10,0151
|10,0229
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6748
|11,7333
|% 0,51
|
|Frank
|9,1816
|9,2370
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2490
|2,2603
|% 0,01
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|
Seans Raporu
16:30
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16:41XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 333.00 milyon TL de
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16:41MERCN
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16:40SKTAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 414, 693 adet işlem
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16:39AKENR
Yüzde 5.14 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 714, 187 adet işlem
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16:38KTSKR
Yüzde 9.94 oranında artışla 87.35 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 046 adet işlem