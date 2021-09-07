***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 16:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962274
BIST
16:331.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:338,4612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:3310,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:33488,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,91
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ORCAY
|14,33
|160.452.163
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.266.978
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.479.084
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.261.999
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,15
|84.408.892
|% -4,25
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.399.708.672
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|605.342.422
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|506.860.429
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,27
|423.812.119
|% 0,14
|
|EREGL
|17,98
|339.735.097
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,53
|605.342.422
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.708.672
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.848.953
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.251.589
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|85.119.736
|% 1,38
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4630
|% 0,01
|
|Euro
|10,0151
|10,0229
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6769
|11,7354
|% 0,53
|
|Frank
|9,1825
|9,2378
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2491
|2,2603
|% 0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|
Seans Raporu
16:31
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16:44EGEPO
Yüzde 5.29 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 755, 004 adet işlem
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16:43SMART
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 144 adet işlem
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16:42EGEPO
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 748, 789 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 333.00 milyon TL de
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16:41MERCN
Yüzde 7.48 oranında artışla 10.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 142, 726 adet işlem