***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 16:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967471
BIST
16:331.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:338,8892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:3310,2724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0203
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:33502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 502,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOBUR
|26,40
|3.689.675
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.634.178
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.027.012
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.501.560
|% -10,00
|
|MARTI
|1,39
|28.364.395
|% -8,55
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|RALYH
|4,14
|3.513.006
|% -8,20
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|EREGL
|16,29
|1.203.104.368
|% 0,87
|
|GARAN
|9,30
|1.020.067.072
|% 0,22
|
|TUPRS
|119,80
|859.145.865
|% -0,91
|
|THYAO
|13,80
|638.475.888
|% -1,71
|
|PETKM
|6,11
|1.584.154.016
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,38
|394.577.017
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|158.166.902
|% -1,65
|
|GARAN
|9,30
|1.020.067.072
|% 0,22
|
|KRDMD
|6,33
|597.434.896
|% -0,31
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8895
|8,8933
|% 0,28
|
|Euro
|10,2684
|10,2776
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0370
|12,0973
|% -0,05
|
|Frank
|9,5434
|9,6008
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3662
|2,3780
|% 0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,81
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,00
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
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Seans Raporu
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