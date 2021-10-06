***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 16:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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BIST
16:331.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:338,8892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:3310,2724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0203
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:33502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 502,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.634.178
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.039.873
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.557.594
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|RALYH
|4,14
|3.513.006
|% -8,20
|
|MARTI
|1,40
|28.431.593
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|EREGL
|16,29
|1.204.179.596
|% 0,87
|
|GARAN
|9,28
|1.022.559.839
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,70
|859.154.246
|% -0,99
|
|THYAO
|13,79
|641.665.999
|% -1,78
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,38
|400.004.160
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|166.868.645
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|1.022.559.839
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,32
|597.663.360
|% -0,47
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8864
|8,8892
|% 0,23
|
|Euro
|10,2662
|10,2724
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0969
|% -0,06
|
|Frank
|9,5449
|9,6024
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3662
|2,3780
|% 0,41
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-1,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|23,44
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,34
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|-0,97
|
Seans Raporu
16:33
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