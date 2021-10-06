***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 16:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967499
BIST
17:101.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,54
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:108,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1010,2666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3938
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4555
|
10,3580
En Düşük
10,2517
17:10502,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:10
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.356.917
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.805.309
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.684.161.668
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|29.283.336
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,08
|49.307.873
|% -7,56
|
|RALYH
|4,19
|3.628.246
|% -7,10
|
|PETKM
|6,12
|1.684.161.668
|% -8,11
|
|EREGL
|16,20
|1.259.662.394
|% 0,31
|
|GARAN
|9,24
|1.174.581.169
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,80
|894.175.884
|% -0,91
|
|THYAO
|13,74
|720.660.813
|% -2,14
|
|PETKM
|6,12
|1.684.161.668
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,36
|479.149.483
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|168.187.148
|% -1,65
|
|GARAN
|9,24
|1.174.581.169
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,28
|646.144.661
|% -1,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8861
|8,8889
|% 0,23
|
|Euro
|10,2624
|10,2666
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0172
|12,0774
|% -0,22
|
|Frank
|9,5378
|9,5952
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3644
|2,3763
|% 0,34
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,79
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,33
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,45
|
Seans Raporu
17:10
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