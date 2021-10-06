***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 16:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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BIST
17:091.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,31
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:098,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:0910,2710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0217
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2517
17:09503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,34
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.637.659
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.343.337
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.505.807
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.683.765.821
|% -8,26
|
|HURGZ
|2,07
|49.221.599
|% -8,00
|
|MARTI
|1,40
|29.145.821
|% -7,89
|
|RALYH
|4,19
|3.628.246
|% -7,10
|
|PETKM
|6,11
|1.683.765.821
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.257.639.520
|% 0,25
|
|GARAN
|9,25
|1.172.676.530
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,80
|893.276.806
|% -0,91
|
|THYAO
|13,74
|717.825.513
|% -2,14
|
|PETKM
|6,11
|1.683.765.821
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|459.508.192
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.012.970
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.172.676.530
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,27
|642.859.275
|% -1,26
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8895
|8,8914
|% 0,26
|
|Euro
|10,2639
|10,2680
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0190
|12,0793
|% -0,20
|
|Frank
|9,5389
|9,5963
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3644
|2,3763
|% 0,34
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,36
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|21,59
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|10,44
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,22
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|
Seans Raporu
17:07
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 49 kaybederek (% -1.17 ) 1, 471
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17:20XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 13, 382.00 milyon TL de
-
17:20HURGZ
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 618, 569 adet işlem
-
17:19BNTAS
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 610 adet işlem
-
17:17NTHOL
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 184, 601 adet işlem