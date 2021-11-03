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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.11.2021 13:52



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yok
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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974355


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BIST En Aktif Hisseler13:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.181.515 % 10,00  
DOBUR 70,40 39.523.900 % 9,32  
ERBOS 133,00 234.813.891 % 8,31  
TUREX 13,03 59.589.887 % 7,33  
PRKAB 24,10 154.804.935 % 7,30  
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13:40 Alış Satış %  
Dolar 9,6559 9,6575 % 0,57  
Euro 11,2046 11,2135 % 0,81  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,94  
Frank 10,5916 10,6554 % 1,29  
Riyal 2,5747 2,5877 % 0,88  
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13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -6,25  
Altın Gr. 555 555 3,04  
Cumhuriyet 3.669 3.724 38,00  
Tam 3.654 3.746 39,25  
Yarım 1.766 1.812 18,98  
Çeyrek 886 906 9,50  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 0,01  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,06  
B. Petrol 83,15 83,15 -1,57  
Seans Raporu 13:40
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