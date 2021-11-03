***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 13:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974361
BIST
15:151.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:159,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1249
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1511,2750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1517
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:15556,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,39
|Açılış
|: 556,45
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:15
|IHAAS
|5,06
|27.470.750
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.249.271
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.457.548
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,58
|169.863.077
|% 9,44
|
|DOBUR
|70,15
|41.814.918
|% 8,93
|
|CANTE
|12,92
|102.412.917
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.209.088
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.028.149
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.351.839
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.062.950
|% -9,81
|
|GARAN
|10,17
|3.129.599.423
|% 0,10
|
|THYAO
|15,47
|1.608.532.846
|% -0,13
|
|SISE
|8,75
|1.022.465.393
|% 1,51
|
|FROTO
|198,70
|972.111.601
|% 2,90
|
|TSPOR
|5,04
|904.835.745
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,97
|743.736.050
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|884.936.297
|% 0,00
|
|GARAN
|10,17
|3.129.599.423
|% 0,10
|
|TSKB
|1,39
|296.891.067
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,04
|904.835.745
|% -6,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7206
|9,7273
|% 1,30
|
|Euro
|11,2690
|11,2750
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,2010
|13,2672
|% 1,27
|
|Frank
|10,5936
|10,6574
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5773
|2,5903
|% 0,98
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,38
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-1,79
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
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15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 94 kaybederek (% -0.18 ) 1, 649
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15:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, GARAN
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15:25BAYRK
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 559 adet işlem
-
15:24HURGZ
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 084, 286 adet işlem
-
15:23TSPOR
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 398, 632 adet işlem