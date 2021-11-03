***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 13:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974363
BIST
14:491.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:499,6857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0833
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:4911,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1109
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:49554,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,61
|Açılış
|: 554,67
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:49
|IHAAS
|5,06
|27.408.279
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.088.671
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.292.768
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|166.087.990
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,35
|41.270.366
|% 9,24
|
|NUGYO
|11,38
|32.173.685
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.788.275
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.280.497
|% -9,95
|
|CANTE
|12,93
|101.937.802
|% -9,90
|
|HEDEF
|3,40
|161.924.054
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
|
|THYAO
|15,54
|1.525.016.298
|% 0,32
|
|SISE
|8,74
|993.979.047
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
|
|FROTO
|202,40
|859.819.612
|% 4,82
|
|EKGYO
|1,98
|718.430.400
|% -2,46
|
|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,82
|825.341.800
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|274.322.165
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6804
|9,6857
|% 0,87
|
|Euro
|11,2176
|11,2342
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1522
|13,2182
|% 0,90
|
|Frank
|10,5720
|10,6357
|% 1,10
|
|Riyal
|2,5688
|2,5817
|% 0,65
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,82
|
|Altın Gr.
|554
|554
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.653
|3.745
|38,08
|
|Yarım
|1.766
|1.811
|18,42
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
14:49
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-
14:59TUREX
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 971, 830 adet işlem
-
14:58PRKAB
Yüzde 9.44 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 809, 952 adet işlem
-
14:57VERTU
Yüzde 6.42 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 510 adet işlem
-
14:56PRKAB
Yüzde 9.35 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 797, 618 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 26 artarak (% 0.20 ) 1, 655