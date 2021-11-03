***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 13:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974345
BIST
15:061.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:069,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1004
|Açılış
|: 9,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0611,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1191
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:06555,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,91
|Açılış
|: 555,96
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:06
|IHAAS
|5,06
|27.454.594
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.225.495
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.365.021
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,58
|169.233.666
|% 9,44
|
|DOBUR
|70,20
|41.656.546
|% 9,01
|
|CANTE
|12,92
|102.353.834
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.204.741
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.999.375
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.313.319
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.030.110
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.082.622.245
|% -0,10
|
|THYAO
|15,49
|1.572.216.600
|% 0,00
|
|SISE
|8,72
|1.006.394.794
|% 1,16
|
|FROTO
|199,80
|946.591.534
|% 3,47
|
|TSPOR
|5,08
|895.950.606
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,96
|735.045.018
|% -3,45
|
|GARAN
|10,15
|3.082.622.245
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|853.857.424
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|278.674.352
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,08
|895.950.606
|% -5,40
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7002
|9,7028
|% 1,05
|
|Euro
|11,2386
|11,2424
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,1867
|13,2528
|% 1,16
|
|Frank
|10,5833
|10,6470
|% 1,21
|
|Riyal
|2,5742
|2,5872
|% 0,86
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,52
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:16AKFGY
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 057, 152 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SAHOL, TTKOM
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 88 kaybederek (% -0.21 ) 1, 340
-
15:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HEDEF, CANTE, BASGZ, NUGYO, KARYE
-
15:15
GWIND, ALBRK, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında