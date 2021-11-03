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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.11.2021 13:52



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Hayır (No)
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Yok
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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974345


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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.454.594 % 10,00  
TUREX 13,35 77.225.495 % 9,97  
ALBRK 1,92 103.365.021 % 9,71  
PRKAB 24,58 169.233.666 % 9,44  
DOBUR 70,20 41.656.546 % 9,01  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 9,7002 9,7028 % 1,05  
Euro 11,2386 11,2424 % 1,07  
Sterlin 13,1867 13,2528 % 1,16  
Frank 10,5833 10,6470 % 1,21  
Riyal 2,5742 2,5872 % 0,86  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -3,52  
Altın Gr. 556 556 3,63  
Cumhuriyet 3.670 3.726 40,00  
Tam 3.657 3.749 41,96  
Yarım 1.767 1.813 20,29  
Çeyrek 886 907 10,15  
Gümüş.Ons 23,56 23,59 0,04  
Gümüş Gr. 7,34 7,34 0,07  
B. Petrol 83,00 83,00 -1,72  
Seans Raporu 15:06
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