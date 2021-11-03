***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 13:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974368
BIST
16:451.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:459,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:4511,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1074
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:45550,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,32
|Açılış
|: 550,74
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:45
|IHAAS
|5,06
|27.624.129
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.478.658
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.431.273
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.152
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.289.908
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.390.713
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.104.294
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.166.442
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.598.032
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.549.756
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.558.413.113
|% 0,20
|
|THYAO
|15,57
|1.906.197.314
|% 0,52
|
|SISE
|8,75
|1.161.585.588
|% 1,51
|
|FROTO
|200,30
|1.126.226.528
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,83
|1.004.297.217
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|795.378.234
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|1.004.297.217
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.558.413.113
|% 0,20
|
|TSKB
|1,41
|401.080.259
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,05
|1.001.106.755
|% -5,96
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6903
|9,7031
|% 1,05
|
|Euro
|11,2223
|11,2307
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1791
|13,2452
|% 1,10
|
|Frank
|10,5758
|10,6395
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% 0,92
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-20,48
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|21,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|19,41
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|9,38
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-2,10
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TTKOM, SAHOL
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 22 kaybederek (% -0.02 ) 1, 343
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, DOBUR, PRKAB, TUREX, ERBOS
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, NUGYO, BASGZ, KARYE, HEDEF
-
17:00
DOBUR, PRKAB, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında