***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 13:52
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974373
BIST
17:441.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.542
En Düşük
1.492
17:449,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1009
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:4411,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1170
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:44549,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,70
|Açılış
|: 549,35
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:42
|IHAAS
|5,06
|27.683.827
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.560.680
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.251.881
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|8.745.172
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.109.558
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.581.988
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.262.582
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.990.364
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.728.660
|% -9,81
|
|CANTE
|13,18
|115.257.278
|% -8,15
|
|GARAN
|10,30
|4.197.051.402
|% 1,38
|
|THYAO
|15,58
|2.133.129.865
|% 0,58
|
|FROTO
|200,50
|1.299.023.819
|% 3,83
|
|SISE
|8,74
|1.236.923.119
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,88
|1.173.595.281
|% 1,77
|
|EKGYO
|1,96
|864.013.193
|% -3,45
|
|TSKB
|1,48
|590.253.882
|% 8,03
|
|YKBNK
|2,88
|1.173.595.281
|% 1,77
|
|GARAN
|10,30
|4.197.051.402
|% 1,38
|
|TSPOR
|5,11
|1.084.704.909
|% -4,84
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6988
|9,7035
|% 1,05
|
|Euro
|11,2315
|11,2443
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,2070
|13,2732
|% 1,32
|
|Frank
|10,5899
|10,6537
|% 1,27
|
|Riyal
|2,5781
|2,5910
|% 1,01
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,73
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|-2,20
|