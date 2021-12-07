***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 16:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981579
BIST
17:021.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 54,19
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0213,6699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1277
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0215,3799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1999
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:02781,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,79
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.559.402
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|GARAN
|11,88
|2.381.168.910
|% 0,34
|
|ASELS
|23,14
|1.946.358.602
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.704.903.377
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|985.899.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,41
|592.978.141
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6645
|13,6699
|% -0,93
|
|Euro
|15,3647
|15,3799
|% -1,28
|
|Sterlin
|18,0597
|18,1503
|% -0,96
|
|Frank
|14,7188
|14,8075
|% -0,88
|
|Riyal
|3,6405
|3,6588
|% -0,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15DOAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 265, 806 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 1, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 34, 012.00 milyon TL de
-
17:14TUCLK
Yüzde 6.70 oranında artışla 19.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 687, 516 adet işlem
-
17:13PEKGY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 338, 196 adet işlem
-
17:11JANTS
Yüzde 7.31 oranında artışla 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 627 adet işlem