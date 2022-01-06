***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989327
BIST
15:532.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5313,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0614
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5315,5750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1101
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:53794,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,82
|Açılış
|: 794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:53
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.772.133
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.596.469
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,69
|2.103.131
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|46.587.628
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,16
|63.122.319
|% -8,44
|
|MARKA
|3,98
|3.438.076
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,08
|2.924.569.360
|% 4,94
|
|EREGL
|30,58
|1.985.272.223
|% -0,91
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|SISE
|14,73
|1.459.698.575
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,50
|972.737.918
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|363.238.322
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.810.137.400
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,45
|1.360.853.449
|% 1,46
|
|PETKM
|9,20
|1.091.330.171
|% 4,07
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7161
|13,7295
|% 0,45
|
|Euro
|15,5337
|15,5750
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5705
|18,6636
|% 0,66
|
|Frank
|14,9203
|15,0101
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% 0,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,13
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|26,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|23,05
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,15
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,19
|
|B. Petrol
|82,02
|82,02
|1,22
|
Seans Raporu
15:53
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