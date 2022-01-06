***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989334
BIST
15:592.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,50
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:5913,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0646
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:5915,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1487
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:59792,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,57
|Açılış
|: 792,29
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:59
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.792.857
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,88
|9.630.279
|% 8,98
|
|YESIL
|2,00
|96.489.837
|% 6,95
|
|ELITE
|22,04
|46.626.550
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,22
|63.216.763
|% -7,67
|
|MARKA
|3,97
|3.446.834
|% -6,59
|
|BAGFS
|14,74
|37.029.087
|% -6,23
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,18
|2.945.747.949
|% 5,36
|
|EREGL
|30,62
|1.998.284.964
|% -0,78
|
|GARAN
|11,52
|1.841.778.749
|% 0,61
|
|SISE
|14,75
|1.469.529.659
|% 2,36
|
|KRDMD
|10,48
|1.372.580.364
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,50
|976.243.204
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,26
|366.843.366
|% -1,31
|
|GARAN
|11,52
|1.841.778.749
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,48
|1.372.580.364
|% 1,75
|
|PETKM
|9,22
|1.102.092.103
|% 4,30
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7258
|13,7327
|% 0,47
|
|Euro
|15,5542
|15,6136
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,5544
|18,6475
|% 0,57
|
|Frank
|14,9031
|14,9929
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6510
|3,6693
|% 0,72
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-20,80
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|5.280
|5.360
|20,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|7,92
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,83
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,99
|81,99
|1,19
|
Seans Raporu
15:59
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