***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989340
BIST
15:242.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:2413,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0820
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:2415,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1735
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:24798,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,32
|Açılış
|: 798,19
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:24
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.768.075
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.410.884
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,71
|2.082.147
|% 8,23
|
|IHAAS
|10,47
|7.677.516
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.326.498
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,22
|61.966.353
|% -7,67
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|3.212.117
|% -5,88
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|EREGL
|30,68
|1.872.363.243
|% -0,58
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|SISE
|14,76
|1.348.884.906
|% 2,43
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,51
|940.386.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|342.136.890
|% -0,44
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7474
|13,7501
|% 0,60
|
|Euro
|15,5833
|15,6384
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 0,85
|
|Frank
|14,9510
|15,0411
|% 0,89
|
|Riyal
|3,6597
|3,6781
|% 0,96
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-12,73
|
|Altın Gr.
|797
|797
|2,08
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.367
|27,00
|
|Tam
|5.269
|5.406
|35,38
|
|Yarım
|2.547
|2.615
|17,12
|
|Çeyrek
|1.277
|1.308
|8,56
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|0,83
|
Seans Raporu
15:24
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15:39GLRYH
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