***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989342
BIST
15:132.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:1313,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1120
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:1315,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:13795,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,38
|Açılış
|: 795,25
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:13
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.768.005
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,90
|9.372.364
|% 9,06
|
|MTRYO
|1,70
|2.033.156
|% 7,59
|
|ELITE
|22,04
|46.295.994
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.659.005
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,24
|61.728.955
|% -7,42
|
|MARKA
|3,99
|3.108.133
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,22
|2.821.054.604
|% 5,52
|
|EREGL
|30,56
|1.754.642.725
|% -0,97
|
|GARAN
|11,50
|1.673.313.557
|% 0,44
|
|SISE
|14,69
|1.271.857.099
|% 1,94
|
|KRDMD
|10,44
|1.166.445.326
|% 1,36
|
|YKBNK
|3,52
|934.239.168
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,27
|335.651.092
|% -0,87
|
|GARAN
|11,50
|1.673.313.557
|% 0,44
|
|THYAO
|25,22
|2.821.054.604
|% 5,52
|
|KRDMD
|10,44
|1.166.445.326
|% 1,36
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7545
|13,7801
|% 0,82
|
|Euro
|15,5695
|15,6214
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,5480
|18,6410
|% 0,54
|
|Frank
|14,9027
|14,9925
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6500
|3,6683
|% 0,69
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-10,20
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|8,10
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,92
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,95
|
Seans Raporu
15:13
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15:28MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 358 adet işlem
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15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 97 artarak (% 0.54 ) 2, 224
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15:26XU100
Endeks 2, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 21, 826.00 milyon TL de
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15:26RTALB
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