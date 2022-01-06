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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

06.01.2022 15:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989319


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
17:022.014
Değişim :  0,44% |  8,85
Açılış :  1.993  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.022 En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.558.363 % 9,97  
HUBVC 10,07 14.841.637 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.414.746 % 9,91  
ORCAY 28,96 10.158.324 % 9,28  
KIMMR 3,48 170.035.096 % 7,41  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 13,7312 13,7432 % 0,55  
Euro 15,5560 15,5948 % 0,84  
Sterlin 18,5561 18,6492 % 0,58  
Frank 14,9135 15,0033 % 0,64  
Riyal 3,6533 3,6716 % 0,78  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 -21,52  
Altın Gr. 791 791 -3,63  
Cumhuriyet 5.263 5.343 3,00  
Tam 5.244 5.381 9,78  
Yarım 2.535 2.603 4,73  
Çeyrek 1.271 1.301 2,37  
Gümüş.Ons 22,04 22,06 -0,69  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,26  
B. Petrol 82,45 82,45 1,65  
Seans Raporu 17:00
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