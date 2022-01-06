***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:24
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989328
BIST
17:042.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:0413,7718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1037
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:0415,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1340
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:04788,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -6,20
|Açılış
|: 788,66
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:02
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.841.737
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|29,00
|10.200.428
|% 9,43
|
|KIMMR
|3,49
|172.759.150
|% 7,72
|
|ELITE
|22,04
|47.210.742
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,05
|66.769.771
|% -9,85
|
|AGYO
|3,00
|114.986.700
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|25,12
|3.147.153.119
|% 5,10
|
|EREGL
|30,62
|2.263.930.894
|% -0,78
|
|GARAN
|11,54
|2.135.591.808
|% 0,79
|
|SISE
|14,86
|1.827.736.509
|% 3,12
|
|KRDMD
|10,53
|1.584.150.060
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,52
|1.078.692.520
|% 0,28
|
|GARAN
|11,54
|2.135.591.808
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,29
|388.504.925
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,53
|1.584.150.060
|% 2,23
|
|PETKM
|9,39
|1.387.750.668
|% 6,22
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7387
|13,7558
|% 0,64
|
|Euro
|15,5589
|15,5974
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,5683
|18,6614
|% 0,65
|
|Frank
|14,9226
|15,0125
|% 0,70
|
|Riyal
|3,6546
|3,6729
|% 0,82
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,04
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.242
|5.379
|7,74
|
|Yarım
|2.534
|2.602
|3,74
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,76
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
17:02
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