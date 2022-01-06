***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989341
BIST
17:312.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:3113,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1382
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:3115,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2077
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:31792,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,54
|Açılış
|: 792,32
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:29
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.645.654
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|33.834.690
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.381.685
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,05
|68.584.077
|% -9,85
|
|MARKA
|3,97
|4.040.291
|% -6,59
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,94
|3.296.216.427
|% 4,35
|
|EREGL
|30,64
|2.356.481.433
|% -0,71
|
|GARAN
|11,53
|2.224.652.505
|% 0,70
|
|SISE
|14,86
|1.900.597.355
|% 3,12
|
|KRDMD
|10,52
|1.637.654.192
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,49
|1.096.075.239
|% -0,57
|
|GARAN
|11,53
|2.224.652.505
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,28
|394.148.375
|% -0,44
|
|PETKM
|9,50
|1.568.815.077
|% 7,47
|
|KRDMD
|10,52
|1.637.654.192
|% 2,14
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7947
|13,8397
|% 1,26
|
|Euro
|15,6326
|15,7008
|% 1,53
|
|Sterlin
|18,5656
|18,6588
|% 0,63
|
|Frank
|14,9252
|15,0151
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6558
|3,6742
|% 0,85
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-16,33
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,63
|82,63
|1,83
|
Seans Raporu
17:29
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17:43TUCLK
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17:41XU030
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17:41XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 28, 978.00 milyon TL de
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17:41THYAO
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