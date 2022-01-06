***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989346
BIST
17:102.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:1013,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1242
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:1015,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1624
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:10790,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -4,77
|Açılış
|: 790,09
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:08
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.841.737
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|29,00
|10.530.029
|% 9,43
|
|KIMMR
|3,49
|175.953.153
|% 7,72
|
|ELITE
|22,04
|47.238.799
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|67.187.134
|% -9,72
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|MARKA
|4,01
|3.864.325
|% -5,65
|
|THYAO
|25,10
|3.172.128.609
|% 5,02
|
|EREGL
|30,60
|2.286.071.297
|% -0,84
|
|GARAN
|11,52
|2.177.210.859
|% 0,61
|
|SISE
|14,85
|1.853.736.664
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,51
|1.599.887.134
|% 2,04
|
|YKBNK
|3,50
|1.082.730.504
|% -0,28
|
|GARAN
|11,52
|2.177.210.859
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,28
|392.668.434
|% -0,44
|
|PETKM
|9,40
|1.412.907.513
|% 6,33
|
|KRDMD
|10,51
|1.599.887.134
|% 2,04
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7771
|13,8004
|% 0,97
|
|Euro
|15,5973
|15,6372
|% 1,11
|
|Sterlin
|18,5460
|18,6390
|% 0,53
|
|Frank
|14,9012
|14,9909
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6496
|3,6679
|% 0,68
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,45
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.228
|5.365
|-6,26
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|-3,03
|
|Çeyrek
|1.267
|1.298
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|1,82
|
Seans Raporu
17:08
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-
17:23INDES
Yüzde 7.59 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 442, 999 adet işlem
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17:22AYDEM
Yüzde 5.50 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 666, 273 adet işlem
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17:21XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 27, 941.00 milyon TL de
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17:21NIBAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 223, 499 adet işlem
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17:20TUPRS
Yüzde 5.59 oranında artışla 188.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 751, 590 adet işlem