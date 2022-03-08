***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:21
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008131
BIST
16:252.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:2514,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1557
|Açılış
|: 14,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:2515,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2131
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:25939,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 17,33
|Açılış
|: 940,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KOZAA
|25,52
|397.593.960
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.051.430
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.656.838
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.630.981
|% 9,92
|
|SANEL
|7,70
|4.596.329
|% -5,64
|
|GWIND
|6,20
|71.458.796
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|40.432.151
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,21
|14.190.115
|% -5,16
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|EREGL
|34,98
|2.135.578.846
|% 1,16
|
|ASELS
|25,96
|1.870.112.625
|% 6,83
|
|GARAN
|11,76
|1.684.222.132
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,91
|4.765.390.389
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|821.589.763
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|423.560.139
|% 1,43
|
|ODAS
|1,39
|223.611.196
|% 2,96
|
|THYAO
|25,86
|4.069.588.977
|% -0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5273
|14,5349
|% 1,13
|
|Euro
|15,8342
|15,8633
|% 1,39
|
|Sterlin
|18,9565
|19,0515
|% 0,92
|
|Frank
|15,5850
|15,6789
|% 0,79
|
|Riyal
|3,8594
|3,8788
|% 1,07
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|12,75
|
|Altın Gr.
|937
|937
|14,63
|
|Cumhuriyet
|6.217
|6.311
|180,00
|
|Tam
|6.187
|6.343
|185,81
|
|Yarım
|2.990
|3.068
|89,88
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|44,94
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,28
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,70
|