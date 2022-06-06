***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034876
BIST
17:382.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:3816,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1783
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:3818,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2631
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0046
En Düşük
17,7366
17:38997,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 16,30
|Açılış
|: 997,06
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:38
|MARTI
|1,37
|72.552.333
|% 37,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.675.923
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|40.147.151
|% 9,94
|
|DAGHL
|32,60
|13.015.324
|% 9,76
|
|TOASO
|73,45
|1.570.477.501
|% -6,73
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|49.533.522
|% -4,70
|
|HEKTS
|33,60
|1.364.018.165
|% -3,89
|
|DOKTA
|25,28
|2.276.495
|% -3,73
|
|THYAO
|48,42
|6.011.153.713
|% 1,17
|
|SISE
|22,94
|2.731.828.130
|% 4,84
|
|SASA
|43,80
|2.592.826.573
|% -1,08
|
|SAHOL
|21,12
|1.833.854.034
|% 0,86
|
|TOASO
|73,45
|1.570.477.501
|% -6,73
|
|ODAS
|3,01
|1.087.196.329
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,86
|786.289.787
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,26
|984.502.883
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,89
|1.118.688.832
|% -1,81
|
|KARSN
|7,31
|1.425.337.990
|% 0,83
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7367
|16,7517
|% 1,08
|
|Euro
|17,9578
|18,0046
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,9462
|21,0512
|% 1,25
|
|Frank
|17,1448
|17,2481
|% 0,91
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 1,09
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,11
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,14
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,15
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,55
|