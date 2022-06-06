***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034880
BIST
17:432.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,11
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
17:4316,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1697
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
17:4318,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2620
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0035
En Düşük
17,7366
17:43997,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 16,49
|Açılış
|: 997,25
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler17:41
|MARTI
|1,38
|72.815.447
|% 38,00
|
|QUAGR
|29,70
|121.684.863
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.386.658
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,66
|13.125.289
|% 9,97
|
|RYSAS
|9,07
|40.193.145
|% 9,94
|
|TOASO
|73,60
|1.588.706.430
|% -6,54
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,90
|50.046.550
|% -4,70
|
|PENTA
|453,50
|29.942.584
|% -3,92
|
|DOKTA
|25,28
|2.276.495
|% -3,73
|
|THYAO
|48,58
|6.154.282.991
|% 1,50
|
|SISE
|23,04
|2.781.420.193
|% 5,30
|
|SASA
|43,92
|2.606.769.211
|% -0,81
|
|SAHOL
|21,24
|1.885.634.690
|% 1,43
|
|GARAN
|15,72
|1.592.977.585
|% -2,60
|
|ODAS
|3,03
|1.098.982.772
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,86
|823.992.030
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,27
|1.004.985.142
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,90
|1.138.288.695
|% -1,61
|
|KARSN
|7,32
|1.430.393.751
|% 0,97
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7379
|16,7493
|% 1,06
|
|Euro
|17,9649
|18,0060
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,9476
|21,0527
|% 1,25
|
|Frank
|17,1393
|17,2425
|% 0,88
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 1,07
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,86
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,24
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,42
|
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