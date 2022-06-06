***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 16:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034887
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1955
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0518,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2797
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0228
En Düşük
17,7366
18:05997,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 17,00
|Açılış
|: 997,76
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,92
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7544
|16,7689
|% 1,18
|
|Euro
|17,9750
|18,0212
|% 1,58
|
|Sterlin
|21,0428
|21,1484
|% 1,71
|
|Frank
|17,1512
|17,2545
|% 0,95
|
|Riyal
|4,4550
|4,4774
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|11,72
|
|Altın Gr.
|998
|998
|17,22
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
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17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940