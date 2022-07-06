***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 11:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042024
BIST
15:302.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,08
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:3017,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0191
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:3017,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0663
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:30964,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,01
|Açılış
|: 964,72
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.224.368
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.641.769
|% 9,94
|
|FONET
|13,88
|23.404.895
|% 9,55
|
|PSGYO
|9,79
|96.859.455
|% 9,51
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|10.423.614
|% -4,99
|
|OYAYO
|10,17
|6.914.984
|% -4,06
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,94
|14.822.991
|% -2,97
|
|THYAO
|48,88
|2.617.829.550
|% 0,95
|
|SISE
|21,38
|875.306.522
|% 0,09
|
|EREGL
|26,16
|823.099.779
|% -1,88
|
|TUPRS
|239,20
|704.658.760
|% -2,29
|
|SASA
|40,98
|588.665.373
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,81
|478.611.567
|% 1,81
|
|YKBNK
|4,34
|527.576.618
|% 3,58
|
|ODAS
|2,85
|280.309.749
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,11
|499.089.591
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|265.798.815
|% 2,25
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2119
|17,2348
|% 0,11
|
|Euro
|17,5707
|17,6111
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5473
|20,6503
|% 0,42
|
|Frank
|17,6306
|17,7368
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5716
|4,5945
|% -0,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,51
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-65,00
|
|Tam
|6.464
|6.548
|-60,00
|
|Yarım
|3.164
|3.202
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.600
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,83
|
Seans Raporu
15:28
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