***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2022 11:30
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042044
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0465
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0720
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,88
|Açılış
|: 965,59
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2488
|17,2620
|% 0,27
|
|Euro
|17,5690
|17,6200
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,6595
|20,7631
|% 0,97
|
|Frank
|17,6488
|17,7551
|% -0,07
|
|Riyal
|4,5854
|4,6083
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.468
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.166
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,05
|