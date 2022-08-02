***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051038
BIST
16:012.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 25,38
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:0117,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:0118,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:011.023,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.023,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,09
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:59
|YEOTK
|21,92
|128.182.599
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.137.986
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.713.110
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|216.603.166
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.896.372
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|296.739.665
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|113.744.684
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|9.218.307
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|THYAO
|54,15
|5.244.533.660
|% 3,44
|
|SISE
|23,32
|2.371.867.018
|% 2,01
|
|SASA
|48,82
|1.067.450.896
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,92
|936.660.858
|% 2,29
|
|ASELS
|23,12
|788.743.223
|% 1,76
|
|TSKB
|2,79
|716.511.757
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,92
|936.660.858
|% 2,29
|
|ODAS
|4,11
|769.539.586
|% 2,75
|
|EKGYO
|3,09
|436.605.066
|% 0,32
|
|AKFGY
|2,79
|364.507.372
|% 9,84
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9554
|17,9793
|% 0,19
|
|Euro
|18,2926
|18,3034
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,8098
|21,9192
|% 0,28
|
|Frank
|18,6485
|18,7608
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,09
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|10,11
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.856
|6.908
|52,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.688
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,69
|
Seans Raporu
15:59
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