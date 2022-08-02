***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051042
BIST
16:222.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,75
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:2217,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:2218,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:221.022,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.022,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YEOTK
|21,92
|128.273.216
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.727.061
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|217.392.413
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.262.094
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.401.143
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.290.129
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,75
|119.975.437
|% -8,18
|
|THYAO
|54,00
|5.345.291.987
|% 3,15
|
|SISE
|23,28
|2.423.048.624
|% 1,84
|
|SASA
|48,86
|1.111.348.628
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,91
|953.570.618
|% 2,08
|
|ASELS
|23,12
|796.622.938
|% 1,76
|
|TSKB
|2,73
|750.872.481
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,91
|953.570.618
|% 2,08
|
|ODAS
|4,13
|780.283.117
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|409.636.803
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,10
|439.407.022
|% 0,65
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9644
|17,9718
|% 0,15
|
|Euro
|18,2717
|18,2862
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,7877
|21,8970
|% 0,18
|
|Frank
|18,6285
|18,7408
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,11
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|9,06
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.855
|6.907
|51,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.688
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,47
|