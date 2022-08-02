***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
16:442.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 27,01
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:4417,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:4418,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:441.021,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.021,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:42
|YEOTK
|21,92
|128.287.179
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.518
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.742.049
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|219.287.806
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.610.862
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.798.067
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.457.131
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,15
|124.242.615
|% -7,48
|
|THYAO
|54,20
|5.571.611.534
|% 3,53
|
|SISE
|23,30
|2.474.852.229
|% 1,92
|
|SASA
|48,90
|1.137.392.580
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,92
|1.021.076.803
|% 2,29
|
|TSKB
|2,77
|911.100.212
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|911.100.212
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,92
|1.021.076.803
|% 2,29
|
|ODAS
|4,13
|787.199.019
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,78
|265.259.375
|% 6,59
|
|AKFGY
|2,79
|412.569.327
|% 9,84
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9443
|17,9541
|% 0,05
|
|Euro
|18,2483
|18,2676
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7691
|21,8783
|% 0,10
|
|Frank
|18,6204
|18,7326
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,07
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-31,00
|
|Tam
|6.839
|6.892
|36,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,10
|
Seans Raporu
16:42
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