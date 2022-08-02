***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051059
BIST
15:552.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 28,28
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:5517,9709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:5518,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0575
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:551.023,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.023,79
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:54
|YEOTK
|21,92
|128.180.056
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.137.617
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.707.846
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|215.651.063
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|23.892.012
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|296.255.824
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.196.046
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,85
|107.473.054
|% -9,75
|
|THYAO
|54,10
|5.208.331.634
|% 3,34
|
|SISE
|23,32
|2.366.976.591
|% 2,01
|
|SASA
|48,80
|1.062.143.313
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,91
|899.600.076
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|785.931.167
|% 1,85
|
|TSKB
|2,79
|715.252.382
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,91
|899.600.076
|% 2,08
|
|ODAS
|4,11
|744.240.328
|% 2,75
|
|EKGYO
|3,10
|435.474.185
|% 0,65
|
|AKFGY
|2,77
|357.883.000
|% 9,06
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9629
|17,9717
|% 0,15
|
|Euro
|18,2947
|18,3070
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8076
|21,9169
|% 0,27
|
|Frank
|18,6453
|18,7577
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|11,11
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|6,83
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.847
|6.899
|43,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|21,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:09DAPGM
Yüzde 5.36 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 963, 643 adet işlem
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16:08CEMTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 122 adet işlem
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16:07DGATE
Yüzde 4.57 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 382 adet işlem
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 16 artarak (% 1.14 ) 2, 865
-
16:06XU100
Endeks 2, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 26, 844.00 milyon TL de