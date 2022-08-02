***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051065
BIST
16:452.674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 26,61
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:4517,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:4518,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:451.020,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.020,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:45
|YEOTK
|21,92
|128.287.179
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.518
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.742.049
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|219.287.806
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.610.862
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.798.067
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.457.131
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,15
|124.242.615
|% -7,48
|
|THYAO
|54,20
|5.571.611.534
|% 3,53
|
|SISE
|23,30
|2.474.852.229
|% 1,92
|
|SASA
|48,90
|1.137.392.580
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,92
|1.021.076.803
|% 2,29
|
|TSKB
|2,77
|911.100.212
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|911.100.212
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,92
|1.021.076.803
|% 2,29
|
|ODAS
|4,13
|787.199.019
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,78
|265.259.375
|% 6,59
|
|AKFGY
|2,79
|412.569.327
|% 9,84
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9460
|17,9695
|% 0,13
|
|Euro
|18,2534
|18,2852
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,7795
|21,8888
|% 0,15
|
|Frank
|18,6307
|18,7430
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,59
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-25,00
|
|Tam
|6.846
|6.898
|42,00
|
|Yarım
|3.336
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00TRGYO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 010, 882 adet işlem
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16:58POLHO
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 397, 612 adet işlem
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16:57DGATE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 502, 128 adet işlem
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 13 artarak (% 0.86 ) 2, 360
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, EMNIS, KRPLS, GLBMD, BEYAZ, YEOTK, ASUZU, TMSN, AKFGY, COSMO