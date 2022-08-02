***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 15:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051075
BIST
16:482.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 27,31
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:4817,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:4818,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0195
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2171
16:481.019,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.019,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:46
|YEOTK
|21,92
|128.291.629
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.815.811
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.265.518
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|219.335.393
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.610.862
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.803.710
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.457.382
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|53,70
|125.346.687
|% -6,53
|
|THYAO
|54,25
|5.644.621.350
|% 3,63
|
|SISE
|23,30
|2.480.721.596
|% 1,92
|
|SASA
|48,92
|1.138.433.740
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,92
|1.023.575.613
|% 2,29
|
|TSKB
|2,78
|911.395.938
|% 6,51
|
|TSKB
|2,78
|911.395.938
|% 6,51
|
|YKBNK
|4,92
|1.023.575.613
|% 2,29
|
|ODAS
|4,12
|788.101.088
|% 3,00
|
|SKBNK
|1,79
|272.080.401
|% 7,19
|
|AKFGY
|2,79
|412.842.883
|% 9,84
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9618
|% 0,09
|
|Euro
|18,2199
|18,2417
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,7665
|21,8756
|% 0,08
|
|Frank
|18,6205
|18,7326
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,07
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,53
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-28,00
|
|Tam
|6.833
|6.885
|29,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,19
|
Seans Raporu
16:46
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17:01XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 29, 762.00 milyon TL de
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17:01GSRAY
Yüzde 8.42 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 924, 448 adet işlem
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17:00TRGYO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 010, 882 adet işlem
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16:58POLHO
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 397, 612 adet işlem
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16:57DGATE
Yüzde 5.04 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 502, 128 adet işlem